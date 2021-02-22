Сторонники киевского клуба продолжают выражать свое недовольство политикой Динамо, в частности ее владельцами и акционерами.

Во время поединка 15-го тура Премьер-лиги между Динамо и Десной ультрас "бело-синих" вывесили баннер с политическим подтекстом в своем секторе.

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"Медведчук – на выход, Г. Суркису приготовиться", – говорилось на баннере. Скорее всего, надпись касается санкций, которые СНБО и Владимир Зеленский ввели против кума Путина Виктора Медведчука.

Заметим, Григорий Суркис и Виктор Медведчук являются давними друзьями и нардепами пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По неофициальной информации, кум Путина тоже является акционером Динамо.

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