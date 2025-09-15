Болельщики Динамо пообщались со скандальным новичком команды Владиславом Бленуце, сообщает Главком со ссылкой на собственные источники.

Лидер Динамо отреагировал на вату и оскорбительный баннер в сторону скандального новичка: "Это понятная позиция болельщиков"

"Встреча состоялась сегодня около 16:00 в Шевченковском районе Киева. Ультрас Динамо, которые защищают Украину от врага, случайно заметили Бленуце и подошли к нему, чтобы пообщаться. Ему высказали все, что о нем думают. Он не смог аргументированно ответить ни на один поставленный вопрос

Относительно Соловьева. Он начал что-то рассказывать, что там было не про Украину, а про Молдову. Но нормально ответить на вопрос Владислав не смог. Фанаты начали рассказывать Бленуце, что их собратья погибли на войне.

Также его спросили о репосте выступления Путина, который сделала его жена. Румын ответил: "Да там что-то о детях было".

Мы ему объяснили, что Путин убивает наших детей также, а он здесь что-то рассказывает. Интересно, что одна женщина, которая стала случайным свидетелем разговора, также начала ругать Бленуце и требовать от него, чтобы он покинул Украину. Он не понимает, что сделал. Он не признает своей вины", – сообщил источник.

Напомним, что Владислав Бленуце успел дебютировать за Динамо в игре против Оболони (2:2). Одиозного румына встретили свистом и негативным баннером, а скамейку запасных киевлян забросали ватой.

