Ультрас Динамо vs Луческу: Ульяна Супрун стала на сторону фанатов "бело-синих"

"Сегодня эти же люди (ультрас – Футбол 24) нуждаются в нашей поддержке и солидарности. В этот раз может выглядеть, что речь идет о спорте или какие-то клубных политиках. Но на самом деле речь идет о до сих пор существующей постоянной угрозе для Украины – олигархах и их контроле за различными сферами жизни.

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Украинскому обществу пора публично выбирать сторону в каждом подобном противостоянии, касающегося ценностей. И активно поддерживать тех, кто имеет смелость противостоять силам тьмы. Украинское фанатское движение имеет редкую и такую ​​ценную способность вслух называть вещи своими именами. Давайте не бросать их один на один с олигархами и их слугами, как они в свое время не бросили нас один на один с режимом Януковича", – написала политик на своей Facebook-странице.

Напомним, что назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо вызвало неоднозначные эмоции у футбольной общественности, а сам специалист из-за резких выпадов в свой адрес со стороны фанатов даже хотел покинуть клуб.

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