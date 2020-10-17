Как известно, сегодня киевское Динамо на выезде проведет матч 6-го тура чемпионата Украины против львовского Руха, а уже через три дня, 20 октября, стартует в групповом раунде Лиги чемпионов – подопечные Луческу в первом туре будут принимать на НСК Олимпийский туринский Ювентус.

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Telegram-канал Динамо Киев Inside сообщил о возможном срыве одного из вышеупомянутых поединков.

"Из достоверных источников в правоохранительных органах нам стало известно, что лидерами группировки ультрас WBC было принято решение сегодня на 14-й минуте поединка сорвать матч УПЛ Рух – Динамо с помощью пиротехники и выбегания на футбольное поле. При этом в группе есть четкое осознание того, что за такие действия Динамо немедленно получит технические 0:3 от КДК УАФ. Однако, если провокацию не удастся создать во Львове, то подобное планируется во вторник на матче с Ювентусом.

Мало того, заранее просим прощения у президента одного клуба. Внутри силовой системы существуют весомые подозрения о его максимальном пособничестве этому процессу. Это и его шанс на техническую победу, учитывая резко ухудшившиеся взаимоотношения с президентом Динамо. Надеемся, это неправда", – отмечает Telegram-канал.

Напомним, Динамо после 5-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ первое место, имея в своем активе 11 очков, Рух с двумя пунктами – предпоследний.

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