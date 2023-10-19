Ультрас Динамо помогли Сидорчуку изменить мнение о Бандере
Бывший капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал, как наверстывал упущенное на школьных уроках истории.
– Бандера – украинский герой?
– Да.
– Ты говорил, что у тебя было другое понимание этой личности.
– Раньше, да.
Сидорчук удивил заявлением о Бандере
– Оно изменилось?
– Да.
– Ты что-нибудь почитал или с кем-то пообщался?
– Пообщался с нашими ультрас (речь идет о фанатах Динамо – прим.) и немного почитал его биографию, – сказал Сидорчук в эфире YouTube-канала Зе Интервьюер.
Напомним, Сергей Сидорчук начинал футбольную карьеру в родном Запорожье в составе Металлурга. После этого хавбек перебрался в Динамо, где провел 10 лет и был капитаном. Прошлым летом футболист перешел в бельгийский Вестерло.
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