– Бандера – украинский герой?

– Да.

– Ты говорил, что у тебя было другое понимание этой личности.

– Раньше, да.

Сидорчук удивил заявлением о Бандере

– Оно изменилось?

– Да.

– Ты что-нибудь почитал или с кем-то пообщался?

– Пообщался с нашими ультрас (речь идет о фанатах Динамо – прим.) и немного почитал его биографию, – сказал Сидорчук в эфире YouTube-канала Зе Интервьюер.

Напомним, Сергей Сидорчук начинал футбольную карьеру в родном Запорожье в составе Металлурга. После этого хавбек перебрался в Динамо, где провел 10 лет и был капитаном. Прошлым летом футболист перешел в бельгийский Вестерло.

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