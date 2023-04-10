Фанаты киевского клуба хотят почтить память героя за его подвиг в войне против России.

Денис Рачинский погиб год назад, защищая нашу землю от оккупантов. Его похоронили на Аллее Героев Лесного кладбища в Киеве. Ультрас Динамо призывают, чтобы улицу Комбинатную переименовали в честь погибшего героя.

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"Раньше мы уже продвигали эту идею через все возможные каналы связи, но не преуспели из-за того, что сбор подписей начался только после окончания официального голосования", – рассказал друг погибшего воина Футбол24.

Мы призываем всех поддержать инициативу ультрас Динамо и почтить память героя. ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПЕРЕЙДИТЕ ПО ЛИНКУ: "КИЕВ ЦИФРОВОЙ"

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