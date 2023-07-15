Ультрас Динамо погиб в бою под Бахмутом
15 июля 09:28 - Читати українською
Очередная трагическая весть постигла украинскую фанатскую среду.
В бою с врагом 12 июля погиб давний болельщик Динамо Николай Кузнецов, сообщает официальный сайт Динамо.
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Преданного ценителя игры "бело-синих" знали в фанатских кругах по позывному "Кузя". Кузнецов в прошлом был представителем коллектива "Солянка БС" и принимал активное участие в жизни динамовской трибуны.
Николай защищал наше государство от московских оккупантов в составе 3 ОШБр. Погиб он во время выполнения боевого задания.
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