В бою с врагом 12 июля погиб давний болельщик Динамо Николай Кузнецов, сообщает официальный сайт Динамо.

Экс-хавбек Карпат погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Преданного ценителя игры "бело-синих" знали в фанатских кругах по позывному "Кузя". Кузнецов в прошлом был представителем коллектива "Солянка БС" и принимал активное участие в жизни динамовской трибуны.

Николай защищал наше государство от московских оккупантов в составе 3 ОШБр. Погиб он во время выполнения боевого задания.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну