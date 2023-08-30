На войне с Россией погиб ультрас Динамо Игорь Марковкин, сообщает фанатская группировка WBC на своей странице в социальной сети Telegram.

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20-летний защитник был известен в тесных кругах под псевдонимом "Коваль". Игорь воевал в составе 3 ОШБр и погиб на бахмутском направлении.

"Прожил достойную, но короткую жизнь... Вечный Почет и Слава Герою!" – говорится в заявлении ультрас.

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