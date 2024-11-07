В войне с Россией погиб преданный болельщик Динамо Даниил “Берсерк” Ляшкевич, сообщает пресс-служба объединения ультрас киевского Динамо WBC.

Ультрас Динамо погиб на войне с Россией – он был лауреатом премии имени Олеся Гончара и "пробил" 2 золотых сезона

Ляшкевич был бойцом третьей отдельной штурмовой бригады и погиб во время выполнения боевого задания. К слову, "Берсерк" участвовал в боях с 2014 года.

"Это большая потеря для украинской нации и всей "бело-синей" семьи. Искренние соболезнования родственникам и близким героя, память о подвиге лучших сыновей Родины будет жить вечно", – говорится в сообщении WBC.

Вместе с Даниилом погибла его девушка, боевой медик Валентина Нагорная, больше известная под позывным "Валькирия".

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