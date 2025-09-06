Не успел Бленуце присоединиться к Динамо, как уже попал в скандал. На странице в Tiktok у него нашли репосты видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым о власти Молдовы, где родился игрок. А жена новичка Динамо ранее распространяла видео с кремлевским диктатором Путиным.

Скандальный новичок Динамо извинился за репосты Соловьева и россиян: "Я не знал этих людей и не поддерживаю РФ"

После огласки Динамо выступило с официальным заявлением, а Бленуце пришлось публично заявлять, что он поддерживает Украину, а Россия является страной агрессором. Однако, эти попытки переобуться не убедили самую радикальную часть болельщиков Динамо – ультрас, большая часть из которых воюет против России.

В видео с Telegram-канала WBC | Ультрас Динамо фотографию Бленуце повесили вместо мишени и оттачивали точность выстрелов из оружия. "Ваши извинения до одного места, этому черту в Киеве жизни не будет...", – говорится в заметке.

Новичок Динамо оказался любителем "русского мира" – репостил Соловьева и хотел перейти в клуб из РФ