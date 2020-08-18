Ультрас Динамо объявили бойкот Суркисам: отказ от абонементов и перформансов, предостережение от титушок

"Мы обращаемся к каждому, кто посещает фанатские сектора Динамо и тем, кто хочет перемен в клубе и кого не устраивает пренебрежение интересами болельщиков. Уже в пятницу Динамо сыграет первый матч в чемпионате Украины. Как видим, все действия руководства клуба указывают на то, что им совершенно безразличны болельщики.

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Посудите сами: матч ставят в рабочий день на 17:00, за три дня до игры отсутствует какая-либо информация о билетах и ​​вообще неизвестно будут ли пускать болельщиков на трибуны. До этого любая информация о товарищеских играх в межсезонье странным образом скрывалась, не было даже трансляций. Разве так выглядит здоровая коммуникация клуба со своими болельщиками? Исходя из этого, внимательно просим ознакомиться со следующими пунктами:

1. Мы продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные игры клуба и везде напоминать до какого состояния Суркисы довели Динамо Киев.

2. В новом сезоне абонементов на фанатские сектора не будет! В них банально нет смысла, учитывая непонятную ситуацию с допуском зрителей на стадионы.

3. Наши сектора на НСК Олимпийский (41-43) и стадионе Динамо (20-21) остаются неизменными. Это наш дом! Ищите билеты в кассах и покупайте самой дешевой ценовой категории, когда зрителей начнут пускать на трибуны.

4. Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует киевское Динамо. Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством.

5. Мы призываем отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу (например, от покупок в официальном магазине Динамо), пока их отношение к болельщикам не изменится. Только самые дешевые билеты, чтобы доносить свою позицию на стадионе.

6. Будьте бдительны! Братья Суркисы уже не раз нанимали титушек для собственных целей и разного рода физических противостояний с фанатами. После презентации Луческу эти проплаченные спортсмены уже были замечены на стадионе. Всегда обращайте внимание на то, кто стоит рядом с вами", – написали ультрас Динамо на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо всколыхнуло волну возмущения среди фанатских кругов киевского клуба, ведь румынский специалист долгое время возглавлял самого принципиального соперника "бело-синих" – донецкий Шахтер.

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