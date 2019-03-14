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Ультрас Динамо: Коррупция в армии и полиции убивает защитников Украины

21:25 132 Читати українською
Ультрас Динамо: Коррупция в армии и полиции убивает защитников Украины
Ультрас киевского клуба / WBC

Фанаты "бело-синих" во время матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси вывесили баннеры в поддержку украинских моряков.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Известный журналист Роман Бебех опубликовал фотографию баннеров болельщиков киевлян на матче с Челси. В частности, ультрас Динамо на баннерах написали: "Непреодолимые те полки, где победоносные воины" и "Коррупция в армии и полиции убивает защитников Украины".

Динамо – Челси: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Кроме этого, в начале матча против Челси болельщики Динамо устроили модульное шоу, поддержав Военно-Морские Силы Украины.

Динамо – Челси – видео голов

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Челси ультрас
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