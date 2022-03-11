Украина получает поддержку со всего мира. Некоторые болельщики даже решают помочь уничтожать оккупанта оружием.

Некоторые самые преданные поклонники Брондбю прибыли в Украину помогать нашим защитникам в борьбе с российскими оккупантами, утверждает BuckarooBanzai.

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Соответствующее фото появилось в Twitter. Ультрас клуба из Копенгагена не могли смириться с позорным наступлением путинских войск. Сейчас они находятся в Киеве с оружием и готовы защищать Украину.

Напомним, сегодня уже 16-е сутки российского вторжения в нашу страну. Оккупанты терпят невиданные потери личного состава и техники, их "грандиозные" планы проваливаются.

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