Ультрас Брондбю прибыли в Киев и встали на защиту Украины от российских извергов
Украина получает поддержку со всего мира. Некоторые болельщики даже решают помочь уничтожать оккупанта оружием.
Некоторые самые преданные поклонники Брондбю прибыли в Украину помогать нашим защитникам в борьбе с российскими оккупантами, утверждает BuckarooBanzai.
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Соответствующее фото появилось в Twitter. Ультрас клуба из Копенгагена не могли смириться с позорным наступлением путинских войск. Сейчас они находятся в Киеве с оружием и готовы защищать Украину.
Напомним, сегодня уже 16-е сутки российского вторжения в нашу страну. Оккупанты терпят невиданные потери личного состава и техники, их "грандиозные" планы проваливаются.
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