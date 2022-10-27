Фанаты Барселоны показали свое отношение к команде, второй год подряд вылетающей из группы Лиги чемпионов.

Вчера подопечные Хави на Камп Ноу разгромно проиграли Баварии (0:3) и досрочно простились с плей-офф.

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После финального свистка игроки Барселоны ушли в раздевалку, но одна трибуна вынудила их вернуться на поле. Группа самых верных фанатов продолжала петь и аплодировать любимой команде. Футболисты "кулес" (некоторые уже в тапочках) выглядели несколько растерянными, понимая, что их игра совсем не отвечала надеждам болельщиков.

Fijaos en los jugadores que están en primera fila y reflexionad. pic.twitter.com/H1DPI902SU — Antonio Pérez (@Don_Iniestazo) October 26, 2022

Добавим, что Барселона уже гарантировала себе место в Лиге Европы, поэтому последний матч ЛЧ на выезде против Виктории Пльзень становится формальностью. В чемпионате команда Хави идет второй, отставая от Реала на 3 очка.

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