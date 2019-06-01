Ульрайх впервые вызван в сборную Германии – дебютанту 30 лет

Голкипер Баварии Свен Ульрайх присоединился к национальной команде на ближайшие матчи отбора на Евро-2020.

Заявка Германии претерпела незначительные корректировки за несколько дней до восстановления квалификации, информирует твиттер команды.

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30-летний Ульрайх заменит в составе сборной Бернда Лено, который получил травму и не сможет помочь партнерам в июньских матчах. В сезоне 2018/19 Свен сыграл в девяти матчах Бундеслиги, в которых пропустил восемь мячей. Еще трижды он заменял Мануэля Нойера в Кубке Германии.

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8 июня "маншафт" сыграет в квалификации Евро-2020 с Беларусью, а 11 июня встретится с Эстонией.