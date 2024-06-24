Перед финальным туром группового этапа Евро-2024 в квартете Е сложилась уникальная ситуация: у всех четырех команд по 3 балла. К сожалению, сборная Украины пока занимает последнюю строчку, которая точно не гарантирует место в плей-офф. Все из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.

Впереди у Украины поединок с Бельгией и даже ничейный счет не гарантирует команде место в 1/8 финала. В параллельном матче сойдутся Румыния и Словакия, которым для выхода из группы будет достаточно ничьей. К слову, у букмекеров коэффициент на ничью – самый низкий среди всех возможных исходов. О шансах на выход Украины из группы, откровенности бывших звезд сборной Румынии и возможном договорняке между соперниками "сине-желтых" смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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