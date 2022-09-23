"Шотландцы очень хорошо выглядели с мячом. Мы привыкли, что Ирландия с Шотландией – это длинный пас, борьба. Но шотландцы с нами не играли в такой футбол. Они играли в более европейский футбол: все через короткий и средний пас. Построение игры у них было неплохое.

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Я давно не видел, чтобы шотландцы так играли. После таких матчей нужно время, чтобы отойти, проанализировать и понять, что произошло. А произошло то, что нас просто задавили во втором тайме. Мы проиграли все стандарты, нам из них забили 2 мяча. Во время первого пропущенного гола тоже проиграли единоборство.

Единственным светлым пятном в матче с Шотландией был Мудрик, он старался. Мне бросилось в глаза, что вся игра сборной Украины строилась через левый фланг в надежде на скорость и технику Мудрика. Но шотландцы об этом знали и закрыли этот фланг, хотя Мудрик и Михайличенко выглядели неплохо. Но оказалось не все так просто. Правый защитник шотландцев не уступал в скорости тому же Мудрику и успевал перекрывать", – сказал Вернидуб в комментарии FanDay.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла шотландцам (0:3) и опустилась на второе место турнирной таблицы группы В1, пропустив вперед своих обидчиков.

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