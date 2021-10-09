Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал о готовности "сине-желтых" в поединке с Финляндией в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Понимаем, что у нас есть три финала. В каждом матче на кону золото. Готовимся только с мыслью о победе. У кого будет меньше ошибок – тот и победит.

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Украину ничего не пугает. Думаем только о нашей игре, команде. Сейчас многие команды играют в такой футбол, поэтому мы привыкли к этому", – поделился Бущан в комментарии Футбол News.

К слову, и Финляндия, и Украина по 5 набранных очков в активе. Правда, финны еще имеют в запасе игру против Франции. Поединок Финляндия – Украина состоится сегодня, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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