Защитник Динамо Александр Сирота верит в победу Украины в борьбе с кровожадным путинским режимом.

"Я горжусь, что я украинец. Единство, достоинство, вера, бесстрашие и любовь к своей земле – это черты каждого из нас!

"Пи**уй туда же, куда и русский корабль": Матвиенко ответил на упреки россиянки, что он родился в Крыму

Эту страну на колени никто не поставит! Эту страну не победить! Это страна свободных людей!

Будет наказание за разгромленные города и села! За всех убитых людей! За все искалеченные судьбы! Слава Украине! Большое спасибо тем, кто защищает нашу землю!" – написал Сирота на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

Россия напала на Украину: Ракицкий покидает "страну 404", Абрамович продает Челси, позиция легионеров Динамо (LIVE)