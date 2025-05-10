В рамках 35-го тура суперлиги Трабзонспор проиграл Галатасараю (0:2). Счет и обзор матча доступны на "Футбол 24".

Чемпионат Турции, 35-й тур

Трабзонспор – Галатасарай – 0:2

Голы: Бардакчи, 66, Мората, 84

Батагов может переехать в чемпионат из топ-5 – Трабзонспор уже получил предложение по украинцу

В стартовом составе Трабзонспора из украинцев появился лишь Арсений Батагов. Сикан вышел на 20-й минуте, а Зубкова болельщики увидели во втором тайме.

Почти сразу после выхода Александра Галатасарай открыл счет – отличился Бардакчи. В конце матча команда из Станбула поставила точку, когда Альваро Мората забил второй гол.

Галатасараю осталось всего одно очко до получения чемпионства. Трабзонспор сейчас находится на 8-м месте с 46 баллами.

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