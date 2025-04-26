Лехия одолела Пяст в матче 30-го тура Экстраклясы (3:1). Счет и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Экстракляса, 30-й тур

Лехия – Пяст Гливице – 3:1

Голы: Бобчек, 8, Вьюнник, 44, Царенко, 82 – Гук, 54

Команда украинцев снова проиграла в Европе и осталась в зоне вылета – экс-форвард Динамо не реализовал пенальти

Лехии очень нужна была победа, ведь команда находилась в зоне вылета Экстраклясы. На сегодняшний матч Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник вышли в стартовом составе, Антон Царенко остался в запасе, а Богдан Сарнавский не попал в заявку.

Уже на старте поединка Лехия открыла счет. В конце первого тайма Богдан Вьюнник отметился голом, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Впрочем, перед свистком на перерыв украинский форвард таки удвоил преимущество своей команды – после передачи Максима Хланя.

Шоу украинцев на этом не завершилось. На 78-й минуте на поле появился Царенко и менее чем за пять минут также отметился голом.

Благодаря усилиям наших ребят Лехия победила со счетом 3:1 и выбралась из зоны вылета.

Царенко оформил победный ассист, Вьюнник упустил гол из-за VAR – видео безумных 3:2 на выход из зоны вылета