Динамо получит поддержку уже против Брюгге – украинское правительство разрешило болельщикам посещать футбольные матчи
Вскоре украинские болельщики смогут снова поддерживать свои команды на футбольных аренах.
Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Отмечается, что зрителей пустят на трибуны уже с 18-го февраля. Однако придется соблюдать определенные ограничения.
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"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", – цитирует Степанова РБК-Украина.
Таким образом, поединки очередного тура УПЛ уже могут пройти со зрителями. Более того, даже наши гранды в еврокубках получили шанс на поддержку собственных болельщиков. Динамо сыграет против Брюгге уже завтра, а Шахтер примет Маккаби 25 февраля.
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