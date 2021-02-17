Вскоре украинские болельщики смогут снова поддерживать свои команды на футбольных аренах.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Отмечается, что зрителей пустят на трибуны уже с 18-го февраля. Однако придется соблюдать определенные ограничения.

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"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", – цитирует Степанова РБК-Украина.

Таким образом, поединки очередного тура УПЛ уже могут пройти со зрителями. Более того, даже наши гранды в еврокубках получили шанс на поддержку собственных болельщиков. Динамо сыграет против Брюгге уже завтра, а Шахтер примет Маккаби 25 февраля.

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