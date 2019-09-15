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Украинское Классическое в Турции – Вида и Кайоде получили по красной карточке в очном поединке

19:01 36 Читати українською
Украинское Классическое в Турции – Вида и Кайоде получили по красной карточке в очном поединке
Вида (справа) против Кайоде / фото из соцсетей

Экс-динамовец Домагой Вида и бывший нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде стали самыми заметными игроками в поединке 4-го тура чемпионата Турции между Газишехиром и Бешикташем.

Чемпионат Турции, 4 тур

Газишехир – Бешикташ – 3:2

Голы: Твумаси, 8 (п), Вурала, 59, Чибса, 80 – Найир, 83, Хатчинсон, 85

Удаления: Кайоде, 75 – Вида, 6, Елнени, 75

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Одним из главных действующих лиц в составе хозяев был арендованный у Шахтера нигерийский форвард Оларенваджу Кайоде. Уже на 5-й минуте, исправляя свою ошибку, Домагой Вида фолом последней надежды в своей штрафной остановил Лари. Твумаси реализовал пенальти, а Бешикташ остался в меньшинстве.

Во втором тайме Кайоде отдал голевой пас Вуралу, а на 75-й минуте отмахнулся рукой от экс-игрока лондонского Арсенала Элнени, за что получил от египтянина удар ниже живота, а от арбитра оба получили прямые красные карточки. Вскоре хозяева довели счет до разгромного, но Бешикташу все же удалось за несколько минут сделать результат не столь позорным – 2:3.

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Турция Видеоновости Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Газишехир Газишехир Домагой Вида Домагой Вида Бешикташ Бешикташ
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