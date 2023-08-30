Кубок английской лиги, 1/32 финала, матчи с участием клубов АПЛ

Суонси – Борнмут – 2:3

Голы: Граймс, 9 (пен.), Патерсон, 79 – Брукс, 55, Траоре, 68, Кристи, 90+1

Вулверхэмптон – Блэкпул – 5:0

Голы: Калайджич, 10, Силва, 25, Догерти, 60, 66, Фрейзер, 84

Лутон – Гиллингем – 3:2

Голы: Браун, 3, Даути, 28, Вудроу, 66 – Кларк, 55, Николз, 89

Ньюпорт – Брентфорд – 1:1 в основное время, 0:3 в серии пенальти

Голы: Рай, 90+6 – Йенсен, 87

Плимут – Кристал Пэлас – 2:3

Голы: Уэйн, 6, Кендл, 46 – Эдуар, 59, Матета, 61, 62

Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 в основное время, 5:3 в серии пенальти

Голы: ван де Вен, 19 (аг) – Ришарлисон, 56

В матче Суонси и Борнмута украинских фанатов ждало серьезное разочарование. Николай Кухаревич остался в запасе, а Илья Забарный вообще не попал в заявку. Форвард "лебедей" таки вышел на финальные полчаса и стал свидетелем драмы, завершившейся для его команды вылетом.

С аналогичным счетом прошли дальше Лутон и Кристал Пэлас. "Орлы" после часа игры "горели" Плимуту 0:2, но за 3 минуты перевернули все в свою пользу. Вулверхэмптон не ощутил сопротивления Блэкпула.

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Брентфорду с Егором Ярмолюком в основе пришлось помучиться против Ньюпорта. Все самое интересное произошло уже после замены юного украинца на 78-й минуте. Команды обменялись голами, а затем принялись исполнять серию пенальти. Клуб Лиги 2 к этому явно был не готов – безнадежное поражение 0:3 в лотерее.

Единственная потеря АПЛ сегодня случилась там, где этого избежать было невозможно. Фулхэм в лондонском сражении выбил Тоттенхэм. "Коттеджеры" вышли вперед благодаря эффектному автоголу ван де Вена, но Ришарлисон вдруг вспомнил, как это – попадать в ворота. Здесь серия пенальти была значительно ровнее. Фулхэм выполнил все попытки безупречно, а вот у Тоттенхэма ошибку допустил Давинсон Санчес.

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