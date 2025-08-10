Чемпионат Румынии, 5-й тур

Ута Арад – Фарул Констанца – 2:1

Голы: Ционис, 8, Поспелов, 78 – Радаславеску, 61

Миколенко травмировался в матче с Ромой – спортивный врач предположил, какое повреждение получил украинец

Ута Арад одержала важную победу над Фарулом Констанца в 5-м туре чемпионата Румынии – 2:1. Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте усилиями Циониса, но после перерыва Радаславеску восстановил паритет.

Развязка наступила на 78-й минуте, когда украинский защитник Дмитрий Поспелов после подачи со штрафного мастерски замкнул мяч головой, выведя команду вперед. Этот счет оказался окончательным, что принесло комнаде украинца три очка.

Благодаря этому результату Ута Арад сенсационно возглавила турнирную таблицу Суперлиги Румынии, набрав 11 баллов.

Добавим, что в этом сезоне Дмитрий уже провел 5 матчей и забил 2 мяча, если учитывать сегодняшнее взятие ворот.

"В ногу влетел осколок массой 89 граммов, но я вернулся на поле": легендарный комментатор прошел войну и играет с Рыкуном