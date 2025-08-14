Лига конференций, 3-й раунд квалификации, ответные матчи

Арда (Болгария) – Кауно Жальгирис (Литва) – 2:0 (первая игра – 1:0)

Голы: Велковски, 8, Ковачев, 12

Удаления: Наа, 34 (Кауно, красная карточка), Чогадзе, 45+3 (Кауно, вторая желтая карточка)

Бейтар Иерусалим (Израиль) – Рига (Латвия) – 3:1 (первая игра – 0:3)

Голы: Ацили, 6, Музи, 24, Силва Кани, 90+4 – Контрерас, 86

Брондбю (Дания) – Викингур Рейкьявик (Исландия) – 4:0 (первая игра – 0:3)

Голы: Валлюс, 45+2, 53, Бундгаард, 57, Келерт, 71,

Удаления: Бишоф, 18 (Брондбю, красная карточка)

Вадуц (Лихтенштейн) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 0:1 (первая игра – 0:3)

Гол: Перротт, 88

Удаление: Дааль, 7 (АЗ, красная карточка)

Бешикташ (Турция) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 3:2 (первая игра – 4:1)

Голы: Тикназ, 43, Абрахам, 49, Жоау Мариу, 79 – Карти, 3 (п.), Маклафлин, 34

Целе (Словения) – Лугано (Швейцария) – 2:4 (первая игра – 5:0)

Голы: Ковачевич, 22, Квесич, 67 – Гргич, 13 (п.), Пападопулос, 70, Штеффен, 81 , Алиоски, 85 (п.)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Ракув (Польша) – 0:2 (первая игра – 1:0)

Голы: Барат, 45+1, Диаби-Фадига, 76 (п.)

Удаления: Айссат, 55 (Маккаби, вторая желтая карточка)

Ягеллония (Польша) – Силькеборг (Дания) – 2:2 (первая игра – 1:0)

Голы: Имас, 29, 35 – Брикс, 87, Буш, 90+5

AEK Афины (Греция) – Арис (Кипр) – 3:1 (первая игра – 2:2)

Голы: Марин, 51 (п.), Кутеша, 104, Йович, 109 – Квилитая, 62 (п.)

Неман (Беларусь) – Клаксвик (Фарерские острова) – 2:0 (первая игра – 0:2)

Голы: Борубаев, 80, Пантя, 84

Удаления: Миккельсен, 113 (Клаксвик, красная карточка)

Украинский форвард помог венграм пройти АИК, голевая феерия на Кипре и эстонская драма: Лига конференций

Болгарская Арда одержала повторную победу над Кауно Жальгирис. После минимального поражения в первом матче литовцы сохраняли шансы на общий успех, однако пропустили два быстрых гола, а под конец тайма вообще остались вдевятером. При таком раскладе претендовать хотя бы на ничью было трудно. Как следствие, Жальгирис прекратил выступления в еврокубках. К слову, в составе Арды на 65-й минуте вышел украинский защитник Вячеслав Велев.

Иерусалимский Бейтар был очень близок к тому, чтобы оформить камбэк с Ригой. После разгромного поражения в первом матче со счетом 0:3 израильтяне быстро взялись за дело и уже к середине первого тайма выигрывали 2:0. В конце матча латвийцы сумели сократить, но на четвертой добавленной Бейтар снова увеличил свое преимущество. К сожалению, чтобы перевести игру в овертайм банально не хватило времени.

Брондбю сотворил невозможное с Викингуром. Пропустив в первом матче три сухих гола, датчане уже на старте встречи остались в меньшинстве. Несмотря на это им удалось забить четыре мяча и выбить исландцев из еврокубков. Героем встречи стал Николай Валлюс, который оформил дубль (на последних минутах он забил в третий раз, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда).

Нидерландский АЗ на выезде минимально одолел Вадуц. Алкмаарцы остались в меньшинстве уже в начале матча, но сумели забить в конце встречи и по сумме двух матчей – 4:0 – прошли дальше.

Бешикташ на своем поле пропустил от Сент-Патрикса уже на 3-й минуте, а в середине тайма горел 0:2. Чтобы выровнять результат двухматчевого противостояния ирландцам оставалось забить еще один гол, но... Тикназ перед самым перерывом остудил пыл соперника, а после перерыва еще два гола турок окончательно сняли вопрос о победителе.

Лугано на выезде реабилитировалось за поражение от Целе в первом матче, однако этого оказалось мало, чтобы отквитать 5 пропущенных голов. 7:4 по итогам двух матчей – дальше идут словенцы.

Ракув на выезде взял верх над Маккаби, отомстив за поражение в первой игре. Поляки сумели забить гол "в раздевалку", а после перерыва израильтяне остались в меньшинстве. На экваторе второй сорокапятиминутки Диаби-Фадига реализовал пенальти и Ракув своего больше не отпустил. К слову, весь матч в составе Маккаби провел украинский голкипер Георгий Ермаков.

Еще один польский клуб – Ягеллония – не без проблем прошел Силькеборг. Хозяева в середине тайма с интервалом в шесть минут сделали комфортное для себя преимущество, однако датчане за три минуты до завершения игры один мяч отквитали, а в добавленное время восстановили статус-кво. Времени на что-то большее не хватило, а минимальная фора в первой игре обеспечила Ягеллонии выход в следующий круг.

Греческий АЕК и кипрский Арис расписали боевую ничью и в ответном матче и определяли победителя дуэли в экстратаймах. Там больше повезло афинянам, которые в течение 5 минут сумели забить дважды, завершив для соперника еврокубковый сезон.

Белорусский Неман после неожиданного поражения от Клаксвика на Фарерских островах отыграл два пропущенных гола дома, переведя игру в овертаймы. Приятно, что автором второго мяча стал украинский защитник Юрий Пантя. Дополнительное время победителя не определило и все решалось в серии послематчевых пенальти, где больше повезло белорусам.

