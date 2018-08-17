toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ

Украинский защитник Нагиев покинул Кова-Да-Пьедаде, игроком которого стал лишь в начале месяца

12:43 40 Читати українською
Украинский защитник Нагиев покинул Кова-Да-Пьедаде, игроком которого стал лишь в начале месяца
Дмитрий Нагиев / Соцсети

Экс-игрок Днепра Дмитрий Нагиев не может трудоустроиться.

Нагиев покинул португальский клуб Кова-Да-Пьедаде, игроком которого стал только в начале августа.

"Меня никто не выгонял, я сам ушел из команды. Разошлись спокойно, по-дружески. Президент клуба не захотел, чтобы я играл за его команду.

Лига Европы: Яремчук отметился голом за Гент

Он не захотел подписать контракт со мной, хотя главный тренер был за меня. И я покинул команду. Теперь мой агент ищет мне новый клуб. Есть несколько вариантов, из которых нужно выбрать один", – цитирует Нагиева azerisport.com.

Теги
Мир Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
4
мин
Арсенал-Киев
19:00
Черноморец
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук