Украинский защитник Нагиев покинул Кова-Да-Пьедаде, игроком которого стал лишь в начале месяца

Экс-игрок Днепра Дмитрий Нагиев не может трудоустроиться.

Нагиев покинул португальский клуб Кова-Да-Пьедаде, игроком которого стал только в начале августа.

"Меня никто не выгонял, я сам ушел из команды. Разошлись спокойно, по-дружески. Президент клуба не захотел, чтобы я играл за его команду.

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Он не захотел подписать контракт со мной, хотя главный тренер был за меня. И я покинул команду. Теперь мой агент ищет мне новый клуб. Есть несколько вариантов, из которых нужно выбрать один", – цитирует Нагиева azerisport.com.