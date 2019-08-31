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Украинский защитник Лобай перебрался в чемпионат Эстонии – в команде уже есть соотечественники

06:30 30 Читати українською
Украинский защитник Лобай перебрался в чемпионат Эстонии – в команде уже есть соотечественники
Иван Лобай / ФК Нымме Калью

Эстонский Нымме Калью подписал защитника Ивана Лобая, который пополнил легион Украинских легионеров.

Нымме Калью в своем Instagram сообщил о подписании украинского защитника Ивана Лобая. Детали контракта не сообщаются.

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Действующего чемпиона Эстонии тренирует украинец Роман Кожуховский, также в его составе выступает защитник Андрей Маркович.

Ранее Лобай играл за львовские Карпаты и Рух. Нымме сейчас находится на 4 позиции во внутреннем первенстве.

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Трансферы Украинцы за рубежом Мир Нымме Калью Нымме Калью Иван Лобай Иван Лобай
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