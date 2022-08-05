Юный украинский футболист Родион Калашников провел тренировки с Павелом Недведом, который выиграл "Золотой мяч" в начале 2000-х.

Парень в свой день рождения поделился в Facebook видео с тренировки со знаменитым чехом Павелом Недведом.

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Легендарный игрок подсказывал юному украинцу, как следует выполнять некоторые упражнения. Надо добавить, что Калашников уже не первый год тренируется в академии Барселоны.

Напомним, что Недвед является легендой чешского футбола и итальянской Серии А, где выступал с 1996 по 2001 год в составе Лацио, а с 2001 по 2009 годы играл за Ювентус. В 2003 году Павел стал обладателем "Золотого мяча".

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