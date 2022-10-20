Кубок Италии, 1/16 финала

Сампдория – Асколи 2:2 (по пенальти – 9:8)

Голы: Верре, 10, Капуто, 118 – Коллоколо, 33, Донати, 110

В четверг, 20 октября, во втором раунде Кубка Италии встречались Сампдория и Асколи. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (2:2), поэтому команды должны были определить победителя в серии пенальти.

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В ней на первый план вышел украинский вратарь Никита Контини-Барановский. Он потянул три пенальти (от Фаласко, Калигары и своего коллеги Гуарны), после чего забил сам. Благодаря точному удару украинца с итальянским паспортом Сампдория победила в серии пенальти со счетом 9:8.

Напомним, что этот матч стал для Деяна Станковича третьим в качестве главного тренера Сампдории. С новой командой он еще ни разу не побеждал. Асколи занимает 11 место в Серии Б.

В раунде 1/8 финала Кубка Италии Сампдория сыграет на выезде с Фиорентиной. Эта встреча состоится 11 января 2023 года.

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