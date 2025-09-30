Украинец Илья Волошин помог Реалу одолеть Кайрат (4:1) в поединке Юношеской Лиги УЕФА. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Юношеская лига УЕФА. Этап лиги, второй тур

Кайрат U-19 (Казахстан) – Реал U-19 (Испания) – 1:4

Голы: Бекболат, 58 – Постерос, 8, Вальдепенас, 18, Мартин, 38, Ортега, 77

Нереализованный пенальти: Туякбеков, 23

Во вторник, 30 сентября, состоялся матч между Реалом U-19 и Кайратом U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА. В стартовом составе мадридцев вышел украинский вратарь Илья Волошин.

Еще в первом тайме Реал обеспечил себе преимущество, забив три мяча. На 23-й минуте Кайрат заработал пенальти, но удар с одиннадцатиметровой отметки парировал Илья Волошин. Отметим, что украинец проводил свой лишь второй матч за юношескую команду Реала.

В итоге матч завершился разгромной победой "сливочных" 4:1. Сейчас Реал возглавляет турнирную таблицу Юношеской лиги УЕФА.

