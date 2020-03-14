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Украинский вратарь пропустил 7 голов в чемпионате России – бешеный разгром с участием экс-игрока Барселоны и Ракицкого

19:34 406 Читати українською
Украинский вратарь пропустил 7 голов в чемпионате России – бешеный разгром с участием экс-игрока Барселоны и Ракицкого
Ярослав Годзюр / ФК Урал

В матче 22 тура российской Премьер-лиги Зенит на своем поле уничтожил Урал.

Чемпионат России, 22 тур

Зенит – Урал – 7:1

Голы: Азмун, 8, 15, 61, Дзюба, 12, 72 (пен), Малком, 27 Дриусси, 69 – Панюков, 65 (пен)

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Матч в Санкт-Петербурге надолго запомнится украинскому голкиперу Урала Ярославу Годзюру. Уже за первые 27 минут матча в его ворота влетело 4 гола, а после перерыва – еще три.

Главным героем матча в составе Зенита стал иранский форвард Сердар Азмун, а звездный вингер Малком, который прошлым летом перешел из Барселоны, забил свой первый гол в РПЛ. Ярослав Ракицкий в отчетном матче сыграл 80 минут, на 12 минуте он отдал результативную передачу на Артема Дзюбу.

К слову, за Урал также выступает экс-игрок Шахтера, Ворсклы, Днепра и Металлиста Денис Кулаков. Команду из Екатеринбурга возглавляет украинский тренер Дмитрий Парфенов.

Отметим, что после 22 туров Зенит возглавляет турнирную таблицу РПЛ, Урал занимает 10 место.

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