Украинский вратарь Байера переедет в другой чемпионат –это восьмикратный чемпион страны
Голкипер молодежной команды Байера Александр Петренко прибыл на просмотр в пражскую Славию.
Славия Прага официально объявила, что в стане клуба на просмотре находится украинский страж ворот Александр Петренко. Правда, 18-летнего вратаря рассматривают не как кандидата в основную команду, а в дубль – Славии B.
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В сезоне 2024/25 Петренко играл на правах аренды за Викторию Кельн, а в июне находился на просмотре в молодежной команде Вердера, однако не сложилось.
Осмотры украинца в стане дубля 8-кратных чемпионов Чехии продлятся 10 дней. 12 июля Александр даже попал в заявку Славии B на товарищескую встречу.
Добавим, что ранее Петренко выступал в академии Динамо и Шахтера.
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