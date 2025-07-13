Голкипер молодежной команды Байера Александр Петренко прибыл на просмотр в пражскую Славию.

Славия Прага официально объявила, что в стане клуба на просмотре находится украинский страж ворот Александр Петренко. Правда, 18-летнего вратаря рассматривают не как кандидата в основную команду, а в дубль – Славии B.

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В сезоне 2024/25 Петренко играл на правах аренды за Викторию Кельн, а в июне находился на просмотре в молодежной команде Вердера, однако не сложилось.

Осмотры украинца в стане дубля 8-кратных чемпионов Чехии продлятся 10 дней. 12 июля Александр даже попал в заявку Славии B на товарищескую встречу.

Добавим, что ранее Петренко выступал в академии Динамо и Шахтера.

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