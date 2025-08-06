Украинский нападающий Максим Хлань должен решить в ближайшее время к какому клубу присоединиться.

Летом 2025 года контракт Максима Хланя с Лехией Гданьск завершился. Сейчас вингер выбирает для себя новую команду.

Защитник сборной Украины заинтересовал представителей европейской лиги – источник назвал клуб

Как сообщает Goal.pl, Висла готова предложить Хланю место в своей команде. Впрочем, "белая звезда" столкнулась с конкуренцией. Вечиста из Кракова тоже претендует на Максима и уже сделала украинцу предложение.

Стоит заметить, что оба краковских клуба выступают в Первой польской лиге. А с Лехией Максим играл в Экстракляси. Висла сейчас является лидером турнирной таблицы с девятью баллами, Вечиста отстает на два пункта.

Напомним, Максим Хлань присоединился к Лехии в сентябре 2023 года. Всего за гданьскую команду он сыграл в 55 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Дячук допустил ужасный привоз в Европе – Пушечный удар Желизка не исправил ошибку защитника Динамо (ВИДЕО)