Украинский вингер присоединится к команде легенды Шахтера – ФИФА наложила на клуб трансферный бан
Вингер Лехии Максим Хлань продолжит карьеру в чемпионате Турции.
У Максима Хланя завершился контракт с польской Лехией. На вингера претендовали клубы из Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Турции.
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Как сообщает Эртан Сузгун, активно Хланем интересовались Газиантеп и Эюпспор. Максим решил присоединиться именно к последним. В составе Эюпспора выступает легенда Шахтера Тарас Степаненко, что повлияло на выбор украинского вингера.
Стоит заметить, что клуб из региона Эюп имеет серьезные проблемы, а именно трансферный бан от ФИФА.
Максим Хлань присоединился к Лехии в сентябре 2023 года в статусе свободного агента. До этого он выступал за Зарю, которую покидал со скандалом. За польский клуб вингер сыграл в 55 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов.
К слову, Эюпспор по итогам кампании 2024/25 занял шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
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