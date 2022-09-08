"Не как специалист, а как болельщик Динамо могу сказать, что это позор. Я не помню, чтобы когда-то команда имела такую ​​проигрышную серию, пропустив при этом в четырех матчах 11 мячей.

"Динамо сейчас играет в непонятно что": Ващук недоволен работой Луческу перед матчем с Фенербахче

Хочется верить, что матч получится в первую очередь эмоциональным для Динамо, которому просто необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. Не думаю, что встреча получится яркой. За столь короткое время игру поменять сложно. Так что киевлянам нужно собраться, проявить терпение, характер – только так можно будет рассчитывать на положительный результат.

Футболисты должны понимать, что от них ждут победу как в тылу, так и на фронте, где много поклонников Динамо. Мы видим, как на европейской арене побеждают наши баскетболисты, волейболисты, как Шахтер стартовал в Лиге чемпионов. Чем не повод для Динамо прыгнуть выше головы.

Вспомните крылатую фразу Валерия Лобановского: "Дисциплина побеждает класс". Похвастаться классом мы не можем, поэтому у нас только один путь", – сказал Федорчук РБ .