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Украинский тренер выиграл чемпионат Макао

09:18 68 Читати українською
Украинский тренер выиграл чемпионат Макао
Чао-Пак-Кей / ФК Чао-Пак-Кей

Роман Мельничук стал чемпионом Макао с командой Чао-Пак-Кей.

Украинский тренер Роман Мельничук стал победителем чемпионата Макао. Специалист входит в тренерский штаб команды Чао-Пак-Кей.

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В экзотический чемпионат Мельничук посоветовал переехать экс-наставник Львова Жилмар. После 15 матчей Чао-Пак-Кей оторвался от ближайшего преследователя на 7 очков и выиграл титул за 2 тура до конца чемпионата.

Ранее Мельничук работал в академии Металлурга Запорожье.

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Мир Украинцы за рубежом Роман Мельничук Роман Мельничук Чао Пак Кей Чао Пак Кей
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