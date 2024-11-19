Вечером 18 ноября россияне атаковали Запорожье более чем 10 дронами. Взрывы слышали в разных районах города. Чудом остался невредимым бывший футболист и тренер Сергей Ключик, сообщает zprz.city.

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Отмечается, что после падения обломков дрона во двор спортсмена дом в Днепровском районе, в частном секторе, сильно разрушен. Во дворе образовалась яма. Ключика же спасло то, что он просто был не дома в этот момент.

"Меня дома не было. Вчера, в 21:15 сосед позвонил. Говорит, "прилет", все очень плохо. Там еще горел двигатель от "шахеда". Он упал прям во двор. В доме повреждено почти все. Помогают убрать последствия коллеги, друзья. Сегодня есть где ночевать. Когда узнал, больше испугался за соседей, а не за дом. Они были здесь", – поделился Ключик в комментарии Суспільному.

Добавим, что Сергей Ключик родом из Донецка, но большинство своей карьеры провел в составе запорожского футбольного клуба Металлург. В свое время он был агентом Тараса Степаненко – именно тогда хавбек и перебрался в Шахтер.

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