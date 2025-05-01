Наставник молодежной команды Руха Денис Колчин рассказал, что лишь чудо спасло его семью от трагедии.

"Хочу поделиться неприятной новостью. Этой ночью российский шахед попал в мою квартиру в Одессе.

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Она полностью разрушена, но, к счастью, никто не погиб. Мой старший сын не смог вовремя попасть домой и благодаря этому остался жив.

Поэтому попутно хочу поблагодарить наших воинов за то, что мы имеем возможность играть в футбол. Надо ценить, что мы можем работать и заниматься своим любимым делом, и об этом я тоже сказал ребятам после игры.

Но самая главная ценность – жизнь и здоровье родных и близких. Конечно, очень обидно, что произошла такая ситуация и последствия серьезные. Поэтому я отметил, что наши игроки обязаны ценить условия, которые для них здесь созданы", – цитирует Колчина официальный сайт Руха.

Напомним, 47-летний специалист возглавил Рух U-19 в конце марта 2024 года.

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