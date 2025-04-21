Об уходе Леонова из клуба стало известно сегодня, 21 апреля. Специалист сообщил о решении уйти в отставку.

"Да, я подал в отставку. Я ушел", – сказал Леонов для Sport-Express.

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Леонов возглавлял Актобе с осени 2024 года, за это время во главе клуба он выиграл Кубок Казахстана и добыл бронзовые медали национального чемпионата. Всего под руководством Леонова Актобе провел 17 матчей, одержал 10 побед, дважды сыграл вничью и 5 раз потерпел поражение.

В Украине специалист работал в академии Шахтера и возглавлял Ильичевец, киевский Арсенал, Минай и винницкую Ниву. Сейчас Актобе занимает четвертую строчку в чемпионате Казахстана.

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