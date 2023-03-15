В Хмельницком попрощались с Александром Коротуном, пропавшим без вести еще в конце 2022 года. Позже стало известно, что он погиб.

В боях возле Соледара оборвалась жизнь футбольного тренера Александра Коротуна, до полномасштабного вторжения России работавшего с командой Подолья U-12. О смерти тренера сообщили на странице хмельницкого клуба в Instagram.

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Сегодня, 15 марта, погибший Герой Украины был похоронен. Более двух месяцев тренер считался пропавшим без вести – последний раз выходил на связь еще 25 декабря. Во время церемонии прощания погибшего Героя отвезли на стадион Подолья, после чего похоронили на Аллее славы в Хмельницком.

Александру Коротуну было всего 35 лет. У него остались жена и двое маленьких сыновей (младшему – всего год).

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