Вчера команда уступила Кайрату (0:2), после чего украинский специалист публично подал в отставку.

"Если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали": Костышин в восторге от президента, который публично обломал Путина

Мазяр возглавил Акжайык в январе прошлого года, для него это уже был второй приход. Предыдущий сезон команда завершила на 9-м месте, а вот в нынешнем начались серьезные проблемы. Подопечные Мазяра завоевали всего 2 очка в последних 8 турах и свалились в зону вылета.

Добавим, что 44-летний специалист также успел поработать со Сталью, Полесьем, Вересом, Рухом, Горняком-Спорт и Львовом.

"Якби Кадиров мав при собі пістолет, то вистрілив би в сестру": Левицький – про Бандеру, Батия і колективного Чикатила