Дмитрий Пархоменко стал помощником Юрия Гуры в Шерифе, сообщает официальный сайт клуба.

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Последним местом работы 45-летнего специалиста стал венгерский Дьер, где работал ассистентом Сергея Кузнецова.

К слову, Пархоменко выступал за Шериф в статусе игрока с 2000 по 2003 годы, получил четыре трофея (два чемпионства и два Кубка Молдовы), общем сыграв в 42 матчах (2 гола).

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