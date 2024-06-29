Украинский тренер официально присоединился к штабу экс-наставника Александрии в Европе
21:30 - Читати українською
Тренерский штаб Юрия Гуры в молдавском Шерифе пополнился еще одним украинцем.
Дмитрий Пархоменко стал помощником Юрия Гуры в Шерифе, сообщает официальный сайт клуба.
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Последним местом работы 45-летнего специалиста стал венгерский Дьер, где работал ассистентом Сергея Кузнецова.
К слову, Пархоменко выступал за Шериф в статусе игрока с 2000 по 2003 годы, получил четыре трофея (два чемпионства и два Кубка Молдовы), общем сыграв в 42 матчах (2 гола).
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