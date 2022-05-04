"Очень много сейчас разговоров о том, где лучше готовиться. Но у нас есть не очень удачный опыт, когда Андрей Шевченко собрал украинцев на две недели раньше, чем остальные сборные, перед Евро-2020. И это не привело ни к чему, и ни одной игры мы не смогли даже функционально выдержать.

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По тем сборам перед финальной частью Евро-2020 видно, что подготовка футболистов все же идет гораздо качественнее в клубах. Потому что в клубах тренеры очень опытны в организации сборов, игроки имеют большую конкуренцию, игровой тонус. Но решение уже принято, и в пользу сборной Украины говорит один факт: чемпионаты не закончились, поэтому по большому счету разницы между контрольными играми сборной или Динамо и Шахтера нет.

Что вызывает беспокойство? Единственное – по отношению к нашим легионерам, а у нас от шести до восьми футболистов играет за границей – Зинченко, Малиновский, Зубков, Яремчук, Соболь, Коваленко, Ярмоленко, Миколенко. Они будут отсутствовать, но когда 60-70 процентов команды нет, говорить о полноценной подготовке не стоит. Но будем надеяться", – отметил Федорчук в интервью Fanday.

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