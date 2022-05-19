"Пока что любые игры для сборной Украины на вес золота. Что касается самого матча против Эмполи (разговор состоялся до матча против Риеки – прим.), то меня порадовала связка Цыганков-Яремчук, они хорошо понимали друг друга. Считаю, что Николай Шапаренко сейчас находится в отличном состоянии, и это один из главных претендентов на попадание в состав в поединке против Шотландии.

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Хотя остаются проблемы в обороне, настораживает игра "сине-желтых" в центральной зоне. Нет синхронности, но это из-за отсутствия игровой практики у многих игроков, которые на официальном уровне не играли почти полгода. При этом у Александра Петракова очень мало времени для вариативности. Но думаю, что тренер исправит эту ситуацию", – отметил Федорчук в комментарии Рейтинг Букмекеров.

Отметим, что сборная Украины уже провела три поединка в рамках подготовки к полуфиналу плей-офф отбора к ЧМ-2022. "Сине-желтые" одолели Боруссию М и Эмполи (2:1 и 3:1 соответственно) и разошлись миром с Риекой (1:1).

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