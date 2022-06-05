Есть еще порох в пороховницах – Андрей Демченко продемонстрировал, что мастерство так просто не пропьешь.

Украинский наставник грузинского клуба Дила Андрей Демченко вызвал восторг среди своих футболистов во время очередной тренировки.

Тренировочный центр Металлиста 1925 потерпел разрушения вследствие попадания российской ракеты

45-летний специалист сумел красиво пробросить мяч между ног одному из своих подопечных, чем вызвал овации у игроков.

Напомним, Демченко возглавил Дилу 1 января 2021 года. После 16-ти туров его команда в чемпионате Грузии идет на четвертой строчке, имея в своем активе 29 очков.

"Маліновському вдалося краще, ніж мені": Юрій Калітвінцев оцінив лідерів збірної і має чуйку на Уельс