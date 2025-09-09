"Я искренне благодарен клубу, потому что здесь получил большую поддержку от всех – и от товарищей по команде, и от работников клуба. И, конечно, я благодарен Венгрии. Мы почувствовали себя здесь как дома, нас приняли, семья тоже с удовольствием находится здесь.

Я горжусь венгерским гражданством. Это лишь добавляет мотивации, когда я надеваю форму Пушкаша и выхожу, например, на газон Панчо Арена на матч. Жду следующее задание, чтобы доказать себя, и вся команда чувствует то же, ведь мы стремимся вернуть потерянные очки.

К тому же на тренировках надо отдавать максимум, потому что без этого слова все остается лишь словами. Чтобы хорошо выступать на матчах, надо демонстрировать максимум на тренировках", – цитирует Фаворова Nemzeti Sport.

Напомним, Артем Фаворов является воспитанником киевского Динамо. В Украине он выступал за Черноморец, Оболонь, Зирку и Десну. В 2020 году Фаворов перешел в венгерский клуб Академия Пушкаша. В активе полузащитника есть 10 матчей за сборную Украины U-21, в которых он забил 3 гола.

