Пловец Михаил Романчук в предварительном заплыве установил новое историческое достижение Олимпийских игр и вышел в финал соревнований.

Атлет одержал победу в квалификационном заплыве на 800 метров вольным стилем, установив новый рекорд Олимпийских игр – 7:41,28. Результат Михаила Романчука оказался лучшим среди конкурентов, поэтому пловец прошел в финал олимпийских соревнований.

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Таким образом, Романчук превзошел собственное достижение 2019 года, которое установил в Стокгольме – 7:42,49. Еще один украинец Сергей Фролов в четвертом заплыве занял четвертое место, он также выступит в финале.

Отметим, медальный заплыв Олимпийских игр в Токио на 800 метров вольным стилем состоится в четверг, 29 июля.

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