Еще один наш соотечественник перебрался в казахское первенство.

Защитник Алексей Дитятьев будет выступать за казахский Аксу, сообщает пресс-служба клуба.

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Сроки и условия соглашения не сообщаются, однако Transfermarkt отмечает, что 33-летний защитник заключил с командой Руслана Костышина контракт до 31 декабря 2022 года.

Напомним, последним клубом Дитятьева была Краковия, с которой он выиграл Кубок и Суперкубок Польши.

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