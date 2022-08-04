Украинский обладатель Кубка и Суперкубка европейского чемпионата продолжит карьеру в Казахстане
19:21 - Читати українською
Еще один наш соотечественник перебрался в казахское первенство.
Защитник Алексей Дитятьев будет выступать за казахский Аксу, сообщает пресс-служба клуба.
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Сроки и условия соглашения не сообщаются, однако Transfermarkt отмечает, что 33-летний защитник заключил с командой Руслана Костышина контракт до 31 декабря 2022 года.
Напомним, последним клубом Дитятьева была Краковия, с которой он выиграл Кубок и Суперкубок Польши.
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