Бетао в своем твиттере выложил фото флага Украины, подписав его: "Слава Украине!"

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"На сердце очень горько за Украину. Страна, в которой я прожил вместе с семьей 7 лет, которая встретила нас особенно, которую мы научились любить. Наши украинские родители Борис и Алла. Вы представляете всех друзей, с которыми мы познакомились в Украине. Украинский народ, почувствуй, что мы любим тебя через наши молитвы", – написал Ринкон в своем Instagram.

Напомним, оба бразильца защищали цвета Динамо. Диого Ринкон выступал за киевлян с 2002 по 2008 год, а окончательно покинул клуб в 2009 году. Бетао играл за Динамо с 2008 по 2013 годы и вернулся в "бело-синие" в 2015 году.

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